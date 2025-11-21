Dmitriy Tikhiy: 4,5 ay maaş alamadım

Serik Belediyespor'un sezon başında kadrosuna kattığı Dmitriy Tikhiy, kulüple yollarını ayırdığını açıkladı.

33 yaşındaki savunma oyuncusu, dört buçuk ay boyunca maaş alamadığı için sözleşmesini feshettiğini belirtti.

Tikhiy, yaptığı açıklamada, "Maaş ödenmemesi nedeniyle sözleşmemin feshedilmesi için kulübe başvurdum. Ayın 20'si itibarıyla serbest bir oyuncuyum ve tekliflere açığım. Umarım kışın bir takım bulurum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE KENDİMİ DENEMEK İSTEDİM"

Deneyimli savunmacı, yaz transfer döneminde Serik Belediyespor'a geliş sürecini de anlattı.

"Sergey Nikolaeviç Yuran bu projede yer almamı teklif ettiğinde fazla düşünmedim. Onun futbola bakışını ve taleplerini uzun zamandır biliyorum. Ayrıca Türkiye'nin birinci liginde kendimi denemek ilgimi çekti."

"4.5 AY TEK BİR MAAŞ ALAMADIM"

Tikhiy, futbol tarafında memnun olduğunu ancak maddi şartların tahammül edilemez hale geldiğini vurguladı.

"Spor açısından istediğim her şeyi Serik'te aldım. Yeni bir ligi keşfettim, düzenli oynadım. Göz çukuru sakatlığı nedeniyle sadece birkaç maçı kaçırdım ama maskeyle geri döndüm."

"Futbol açısından her şey fena değildi, ancak finansal olarak... Dört buçuk ay boyunca tek bir maaş bile almadım. Diğer oyuncuların durumu da aynı."

"HER SEFERİNDE 'BİRAZ SABREDİN' DEDİLER"

Maaş kriziyle ilgili yaşanan süreci detaylandıran Tikhiy, yönetimin sürekli oyalayıcı cevaplar verdiğini dile getirdi.

"Oyuncular kulübün Türk yöneticilerine gidip durumumuzu soruyordu. Her seferinde, 'Biraz sabredin, hepsini ödeyeceğiz' cevabını aldık. Biz oynamaya devam ettik ama bir noktada sınır geliyor. Birçoğumuzun aileleri, çocukları var. Bu yüzden sözleşmeyi feshetmeye karar verdim."

Tikhiy, kış transfer döneminde yeni bir takım bulmayı hedeflediğini belirterek sözlerini noktaladı.