Doğan Alemdar Fransa'da gündem oldu! ''Kaleyi bulan tek şutta...''

12 Şubat 2022 Cumartesi 13:14 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 13:14

Doğan Alemdar'ın formasını giydiği Rennes, Fransa Ligue 1'in 24. haftasının açılış maçında Paris Saint Germain'e (PSG) konuk oldu. Parc des Princes Stadı'nda oynanan müsabakadan ev sahibi takım 1-0 galip ayrıldı.

Doğan Alemdar'ın çekingenliği takımını yaktı! PSG'ye 3 puanı getiren golü 90+3. dakikadaattı. Ligue 1'de liderliğini sürdüren PSG, bu sonuçla puanını 59'a yükseltti ve en yakın rakibi Marsilya'ya bir maç fazlasıyla 16 puan fark attı. 37 puanda kalan Rennes ise 5. sırada bulunuyor.

Rennes forması giyen Türk kaleci Doğan Alemdar, karşılaşmada 90 dakika forma giyerken 90. dakikada sarı kart gördü. Maç boyunca kalesine gelen tek isabetli şutun gol olmasına engel olamayan genç file bekçisinin performansına Fransız basınında 10 üzerinden 4,5 ile 5,5 arasında değişen puanlar verildi.

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Doğan Alemdar'ın PSG - Rennes maçındaki oyunu hakkında yapılan yorumlar şöyle:

"DOĞAN ALEMDAR KALEYİ BULAN TEK ŞUTTA YENİLDİ"

Foot Mercato: "Rennes kalecisi sadece 1 isabetli şut atan Parisli forvetlere karşı oldukça sessiz bir maç çıkardı. 11. dakikada takım arkadaşı Hamari Traore'nin kötü kafa vuruşundan sonra iyi bir çıkış yaptı ve Mbappe'den önce hamle yaparak tehlikeyi önledi. 40. dakikada Mbappe'nin şutunda yenilmiş görünüyordu ancak top direkten döndü. Parisli forvetlerin hedefi bulan tek şutunda yenildi. Onun için acımasız bir maçtı. (4,5 puan)"

"DOĞAN ALEMDAR MAÇ BOYUNCA ÇOK DİKKATLİYDİ"

Maxi Foot: "Doğan Alemdar maç boyunca çok dikkatliydi, özellikle de Traore'nin kaçırdığı kafa vuruşunda Mbappe'nin önüne geçmek için hızlı bir çıkış yaparken. Rennes kalecisi PSG'nin kaleye isabet eden tek şutuna boyun eğmek zorunda kaldı. Moral bozucu bir durum. (5 puan)"

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"GÜVEN VERİCİ ÇIKIŞLAR YAPTI"

Stadium Rennais Online: "Doğan Alemdar'ın değeri nedir? Bu soru karşılaşmadan önce herkesin ağzındaydı. Daha sonra ortaları ve şutları sakince karşıladı. Rakip hücum oyuncusunun önünde güven verici çıkışlar yaptı. Mbappe'nin bir vuruşunda kale direği tarafından kurtarıldı. Doğru ama sonuca götüren bir oyun oynayamadı. (5,5 puan)"

"OLDUKÇA İLGİNÇ BİR SEZGİ KALİTESİ"

Ouest France: "Doğan Alemdar'ın gençliğinin kağıt üzerinde PSG kuvvetlerine karşı bir kıymeti yoktu. 41. dakikada Xavi Simons'un şutundaki dikkatiyle oldukça ilginç bir sezgi kalitesi sergiledi. Ancak uzatma dakikalarında Mbappe'nin şutuna yenik düştü. (5,5 puan)"

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DOĞAN ALEMDAR 6 MAÇTA 5 GOL YEDİ

19 yaşındaki Türk kaleci, sezon başında Kayserispor'dan transfer olduğu Rennes'in kalesini 6 maçta korudu. Kalesinde 5 gol gören Doğan Alemdar, 2 karşılaşmada ise gol yemedi.