İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2021 Pazar / 14 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4864
  • EURO
    9,9868
  • ALTIN
    486.007
  • BIST100
    1444.63
Spor

Doğan Alemdar Kayserispor'a veda etti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transfer olan Yukatel Kayserisporlu futbolcu Doğan Alemdar, takımla vedalaştı.

DHA22 Ağustos 2021 Pazar 22:55 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 22:55
ABONE OL

Yukatel Kayserispor alt yapısından yetişen ve geçtiğimiz günlerde Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes'e transferi açıklanan Doğan Alemdar takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Rennes takımına transfer olan değerli kalecimiz Doğan Alemdar akşam antrenmanı öncesinde teknik direktörümüz Hikmet Karaman, futbolcularımız ve kulüp personellerimiz ile vedalaştı. Kendisine, kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.