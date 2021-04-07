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Spor

Doğan Alemdar sosyal medyayı salladı

Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar (18), dün oynanan Trabzonspor deplasmanında 10 kurtarış yaparak takımın kazandığı 1 puanda önemli paya sahip oldu.

DHA07 Nisan 2021 Çarşamba 14:22 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 14:22
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Hes Kablo Kayserispor'un Romanyalı kalecisi Silviu Lung'un sezon başında sakatlanmasının ardından kale İsmail Çipe'ye emanet edildi. İsmail Çipe'nin de sakatlık yaşaması ile görevi devralan Doğan Alemdar 18 maçtır kaleyi koruyor. Genç futbolcu bu maçlarda kalesinde 23 gol gördü. Başarılı performansıyla takımın tecrübeli ismi Silviu Lung'u yedek bırakan Doğan, dün oynanan ve 1-1 eşitlikle sona eren Trabzonspor maçında 10 başarılı kurtarışa imza attı. Genç eldivenin bu başarısı sosyal medyada gündem oldu.

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