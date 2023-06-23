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Spor

Doğuş Balbay, Anadolu Efes'e veda etti

12 sezondur Anadolu Efes forması diyen Doğuş Balbay, lacivert beyazlı takıma veda etti.

23 Haziran 2023 Cuma 11:47 - Güncelleme:
Doğuş Balbay, Anadolu Efes'e veda etti
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Anadolu Efes, 12 sezon boyunca formalarını giyen kaptan Doğuş Balbay ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Lacivert-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "2011-2012 sezonu başında takımımıza katılan, aralıksız olarak 12 sezon boyunca takımımızda görev yapan ve nice başarılarımızda emeği olan kaptanımız Doğuş Balbay ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Doğuş Balbay, Anadolu Efes forması ile iki Euroleague şampiyonluğu, bir Euroleague ikinciliği, üç Türkiye Ligi şampiyonluğu, dört Cumhurbaşkanlığı Kupası ve üç Türkiye Kupası sevinci yaşadı. Doğuş Balbay'a takımımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

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