İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2023 Cumartesi / 19 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9168
  • EURO
    29,6979
  • ALTIN
    1681.49
  • BIST100
    7400.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Doğuş Özdemiroğlu'ndan kötü haber

Anadolu Efes, Trentino Kupası'nda oynadığı maçta sakatlanan Doğuş Özdemiroğlu'nun ameliyat olacağını açıkladı.

5 Ağustos 2023 Cumartesi 22:59 - Güncelleme:
Doğuş Özdemiroğlu'ndan kötü haber
ABONE OL

A Milli Takım'ın İtalya ile Trentino Kupası'nda oynadığı maçta sakatlanan Doğuş Özdemiroğlu'ndan kötü haber geldi.

Anadolu Efes, Doğuş Özdemiroğlu'nun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayınlarken milli basketbolcunun ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "A Milli Takımımızın oynadığı İtalya hazırlık karşılaşmasında bir sakatlık yaşayan Doğuş Özdemiroğlu'nun tetkikleri bugün İstanbul'da yapılmış, Milli oyuncumuzun ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Doğuş Özdemiroğlu'nun ameliyet olacağı belirtilerek şu açıklamaya yer verildi, "Kısa süre içerisinde ameliyat olacak oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.