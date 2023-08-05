A Milli Takım'ın İtalya ile Trentino Kupası'nda oynadığı maçta sakatlanan Doğuş Özdemiroğlu'ndan kötü haber geldi.
Anadolu Efes, Doğuş Özdemiroğlu'nun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayınlarken milli basketbolcunun ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, "A Milli Takımımızın oynadığı İtalya hazırlık karşılaşmasında bir sakatlık yaşayan Doğuş Özdemiroğlu'nun tetkikleri bugün İstanbul'da yapılmış, Milli oyuncumuzun ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.
Doğuş Özdemiroğlu'nun ameliyet olacağı belirtilerek şu açıklamaya yer verildi, "Kısa süre içerisinde ameliyat olacak oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."