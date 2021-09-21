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Spor

Dolmabahçe'de maç sonu tansiyon yükseldi, saha karıştı

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan ve 3-3 berabere biten Beşiktaş - Adana Demirspor maçının bitiş düdüğünün ardından tansiyon yükseldi ve saha karıştı.

21 Eylül 2021 Salı 23:51 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 23:58
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Beşiktaş 3-0 öne geçtiği ancak üstünlüğünü koruyamadığı karşılaşmada Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın en öne çıkan ismi ise şüphesiz Mario Balotelli oldu. İtalyan süperstar attığı şık gol sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a bir hareket yaptı.

Son saniyelerde ise Assombalongo'nın santrası olmayan golü geldi ve maçın bitiş düdüğüyle beraber saha karıştı. Balotelli'nin gol sonrasında Beşiktaş kulübesine yaptığı hareket nedeniyle Siyah-Beyazlı futbolcular ve teknik heyet maçın sona ermesiyle tecrübeli futbolcuya tepki gösterdi.

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