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Spor

Dolmabahçe'de şehitlerimiz unutulmadı

Beşiktaş ile Karagümrük arasında oynanan Süper Lig müsabakasında, Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen kahramanlar anıldı.

IHA13 Ocak 2024 Cumartesi 21:31 - Güncelleme:
Dolmabahçe'de şehitlerimiz unutulmadı
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Tüpraş Stadyumu'nda Pençe-Kilit Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerler unutulmadı. Siyah-beyazlı oyuncular, maç öncesi ısınmaya 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' yazılı tişörtlerle çıktı. Maç seremonisinde saygı duruşunda bulunulurken, İstiklal Marşı okunduğu sırada da kapalı tribünde büyük Türk bayrağı açıldı. Beşiktaşlı oyuncular, seremoniye 'Milletimizin başı sağ olsun' yazılı pankart ile çıktı.

Beşiktaş Kulübü, maç öncesi müsabaka boyunca stadyumda gol anonsları dışında müzik çalınmayacağını açıkladı.

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