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Dolmabahçe’nin kralı Burak

Beşiktaş’ın devre arasında Trabzonspor’dan tranfser ettiği 33 yaşındaki futbolcu, Vodafone Park’ta çıktığı son 3 karşılaşmada 5 gol atarken, bir de asist yaparak klasını konuşturdu.

  • StarSpor
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BURAK Yılmaz, Beşiktaş’a ısınıyor. Siyah-Beyazlılar’ın devre arasında Trabzonspor’dan transfer ettiği 33 yaşındaki forvet, Vodafone Park’ta çıktığı son 3 karşılamada rakip fileleri 5 kez havalandırırken, bir de asist yaptı. Yıllar sonra döndüğü Beşiktaş’ta ilk olarak Bursaspor’la oynanan maçta Vodafone Park’a çıkan Burak, 2-0 kazanılan maçta duble yaparak taraftarları selamladı. Yıldız oyuncu, 2-1 kazanılan Yeni Malatya deplasmanını boş geçerken, Fenerbahçe derbisinde atılan 3 golün 2’sine imza koyan isim oldu. Burak Yılmaz son olarak da Atiker Konyaspor mücadelesinde önce Ljajic’in attığı golün asistini yaptı, ardından da skoru 2-1’e getiren golü kaydetti. Burak, böylece 5’i Trabzon’da olmak üzere toplamda ligdeki gol sayısını 10’a çıkardı. Beşiktaşlı oyuncun un golden sonra hocası Şenol Güneş’e giderek sevinci paylaşması dikkat çekti.

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