Dolmabahçe’nin kralı Burak
Beşiktaş’ın devre arasında Trabzonspor’dan tranfser ettiği 33 yaşındaki futbolcu, Vodafone Park’ta çıktığı son 3 karşılaşmada 5 gol atarken, bir de asist yaparak klasını konuşturdu.
- StarSpor
BURAK Yılmaz, Beşiktaş’a ısınıyor. Siyah-Beyazlılar’ın devre arasında Trabzonspor’dan transfer ettiği 33 yaşındaki forvet, Vodafone Park’ta çıktığı son 3 karşılamada rakip fileleri 5 kez havalandırırken, bir de asist yaptı. Yıllar sonra döndüğü Beşiktaş’ta ilk olarak Bursaspor’la oynanan maçta Vodafone Park’a çıkan Burak, 2-0 kazanılan maçta duble yaparak taraftarları selamladı. Yıldız oyuncu, 2-1 kazanılan Yeni Malatya deplasmanını boş geçerken, Fenerbahçe derbisinde atılan 3 golün 2’sine imza koyan isim oldu. Burak Yılmaz son olarak da Atiker Konyaspor mücadelesinde önce Ljajic’in attığı golün asistini yaptı, ardından da skoru 2-1’e getiren golü kaydetti. Burak, böylece 5’i Trabzon’da olmak üzere toplamda ligdeki gol sayısını 10’a çıkardı. Beşiktaşlı oyuncun un golden sonra hocası Şenol Güneş’e giderek sevinci paylaşması dikkat çekti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.