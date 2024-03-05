Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar'ın 1-0 mağlup olduğu mücadele, Avrupa'nın devlerinin de takibindeydi.

İZLEMEYE GELDİLER

Birçok Avrupa devinin scout ekipleri, derbiyi Tüpraş Stadyumu'nda izledi. Gözlerin ise öncelikli çevrildiği isim Beşiktaş'ın genç yıldızıydı.

YAKIN TAKİP

Semih Kılıçsoy'a devlerin yakın takibi sürüyor. 18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 maça çıktı. Genç yıldız adayı, 10 gol atıp 2 de asist yaptı.

MANCHESTER CITY, ARSENAL, JUVENTUS...

Siyah-Beyazlı takımın geleceği parlak golcüsü, büyük potansiyeliyle dikkat çekerken başarılı isim için derbiye adeta gözlemci yağdı! Semih'i, İngiltere Premier Lig'den Manchester City ve Arsenal, İspanya'dan Atletico Madrid, Almanya'dan Borussia Dortmund ve Leipzig, İtalya'dan ise son olarak Juventus ile birlikte Napoli gözlemcileri takip etti. Semih Kılıçsoy'u izleyen scoutlar, raporlarını kulüplerine sunacaklar ve sezon sonuna kadar görevlerine devam edecekler.

İLK TEKLİF DORTMUND'DAN!

Tüm bu gelişmelerden sonra Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy için kapısını çalacak ilk kulübün ise Borussia Dortmund olacağı öğrenildi. Alman devinin yakın zamanda 18 yaşındaki milli futbolcu için Siyah Beyazlı kulüple temasa geçeceği gelen bilgiler arasında.