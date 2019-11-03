Domagoj Vida, bir kez daha Beşiktaş için ne kadar değerli olduğunu kanıtladı. Kartal’ın tecrübeli stoperi, Antalyaspor karşısında sahanın en etkili isimlerinden biri olmayı başardı. Henüz mücadelenin 9. dakikasında attığı golle takımını öne geçiren ve ev sahibinin kilidini açan Hırvat savunmacı, bu golle de yetinmedi. Antalyaspor’un tehlikeli hücumlarında yaptığı kritik hamlelerle defansta adeta duvar ören Vida, takımını ayakta tuttu. Karşılaşmanın ikinci yarısında bir de sakatlık yaşayan deneyimli stoper, kenarda tedavisi yapıldıktan sonra oyuna devam etmek istedi ve sahada kaldı. Mücadeleyi bu pozisyondan sonra da bir an olsun bırakmayan Vida, performansıyla teknik ekipten tam not aldı.