Domagoj Vida'nın kötü performansı teknik heyeti düşündürdü
Hırvat stoper Domagoj Vida’nın hazırlık maçlarındaki görüntüsü teknik heyeti düşündürdü.
Yenilen gollerde hatalarıyla göze batan Vida, Abdullah Avcı’nın sistemine uyum sağlayamadı. Mirin ve Roca’ya şüpheyle bakılırken, stoperde en güvenilen oyuncunun ağırlığını koyamaması, teknik ekibi endişeye sürükledi.
(Akşam)
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