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Domagoj Vida'nın kötü performansı teknik heyeti düşündürdü

Hırvat stoper Domagoj Vida’nın hazırlık maçlarındaki görüntüsü teknik heyeti düşündürdü.

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Yenilen gollerde hatalarıyla göze batan Vida, Abdullah Avcı’nın sistemine uyum sağlayamadı. Mirin ve Roca’ya şüpheyle bakılırken, stoperde en güvenilen oyuncunun ağırlığını koyamaması, teknik ekibi endişeye sürükledi.

(Akşam)

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