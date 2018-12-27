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Domagoj Vida'ya iki talip çıktı

Hırvat basını, ara transferde kaynak oluşturmak için oyuncu satacağını belirttiği Beşiktaş’ın stoperini Fulham ve Monaco’nun istediğini yazdı.

  • StarSpor
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KARTAL’IN savunmasının önemli ismi Domagoj Vida’ya iki talip birden var. Hırvat basını, Beşiktaş’ın ekonomik olarak sıkıntı yaşadığını ve ara transferde yeni oyunculara yer açmak için eldeki futbolcuların bir kısmının satılacağını ve bunlardan birisinin de Vida olacağını vurguladı.Haberde Pepe’nin ardından tecrübeli oyuncunun da takımdan ayrılacağı ifade edilerek, “Fransa Ligi’nde Monaco ve İngiltere’den de Fulham Vida’yı istiyor. 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Vida için Beşiktaş iyi bir rakam alması durumunda transfere izin verecek” diye yazdı.

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