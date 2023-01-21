Domantas Sabonis'ten ''triple-double''

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sacramento Kings, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 118-113 yenerek arka arkaya 6, sezonun 26. galibiyetini elde etti.
Batı Konferansı üçüncüsü Kings'te Domantas Sabonis, 18 sayı, 14 ribaunt, 14 asistle "triple-double" yaptı. Keegan Murray 29, De'Aaron Fox ise 25 sayı buldu.
Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 37 ve Isaiah Joe'nun 21 sayısı, sezonun 24. yenilgisini önleyemedi.
Öte yandan milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın evinde Golden State Warriors'a 120-114 kaybettiği mücadelede 13 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla oynadı.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Orlando Magic-New Orleans Pelicans: 123-110
Atlanta Hawks-New York Knicks: 139-124
Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors: 114-120
Dallas Mavericks-Miami Heat: 115-90
San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 126-131
Denver Nuggets-Indiana Pacers: 134-111
Utah Jazz-Brooklyn Nets: 106-117
Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 122-121
Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 118-113