Avrupa'da üst üste ikinci galibiyetini alan İtalyan teknik adam Domenico Tedesco hem kadroyu netleştirmeye başladı hem de oyun kalitesini artırdı. Fenerbahçe ışık vermeye başladı.

FENERBAHÇE'DE MORALLER YERİNDE

Stuttgart galibiyetiyle Avrupa'da ikide iki yapan Fenerbahçe'de moraller yerinde. Bundesliga'da zirveyi zorlayan Alman ekibi karşısında akılcı bir oyunla galibiyete ulaşan sarı lacivertliler, gelecek için umut veren bir performansa imza atarken alkışlar Domenico Tedesco'ya geldi.

TEDESCO FARKINI GÖSTERMEYE BAŞLADI

Jose Mourinho'nun fiziksel ve mental açıdan dibe vurdurduğu takımı toparlayan İtalyan hoca henüz istediği güçlü oyunu oturtamasa da farkını göstermeye başladı. Oyuncuların fizik kalitesini yukarı çeken Tedesco, kadroyu da büyük ölçüde netleştirirken, oyun aklını da sahaya yansıttı.

TAKIM ONU SAHİPLENDİ

Göreve geldiği günden beri en büyük ihtiyacının zaman olduğunu vurgulayan Tedesco yaklaşık iki ayda oyuncu grubunu toparlamayı başarırken, Fenerbahçe daha güçlü bir takım olduğunun sinyali vermeye başladı. Stuttgart maçı öncesindeki basın toplantısında rakip analizi yapan ve mücadele esnasında bütün planlarını uygulamayı başaran İtalyan, doğru adımlar attığını gösterirken, oyuncuların da hocayı sahiplenmesi Mourinho sonrası Fenerbahçe'deki en büyük fark olarak göze çarptı. Sarı lacivertliler şimdi devre arası transferiyle çok daha güçlü adımlar atmayı planlıyor.

SAYGIYI KAZANDI

Jose Mourinho döneminde oyuncular ile teknik heyet arasında kopan bağları, Tedesco tamir etti. İtalyan hoca oyuncuların, saygısını, sevgisini ve güvenini kazanmış durumda.