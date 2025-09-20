İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2025 Cumartesi / 28 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4171
  • EURO
    48,7056
  • ALTIN
    4903.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Domenico Tedesco ilk deplasman sınavında! Fenerbahçe'nin rakibi Kasımpaşa
Spor

Domenico Tedesco ilk deplasman sınavında! Fenerbahçe'nin rakibi Kasımpaşa

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede Domenico Tedesco, sarı-lacivertli ekibin başında ilk deplasman sınavına çıkacak. İtalyan teknik adam, sakatlığı süren Jhon Duran'dan ise faydalanamayacak.

AA20 Eylül 2025 Cumartesi 09:39 - Güncelleme:
Domenico Tedesco ilk deplasman sınavında! Fenerbahçe'nin rakibi Kasımpaşa
ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak. Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği maçta Bersan Duran ve Mehmet Kısal yardımcı hakem olarak görev alacak.

Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertlilerin 11 puanı bulunuyor.

Hafta içinde oynanan erteleme mücadelesinde Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, 90+3. dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Domenico Tedesco'nun öğrencileri, Kasımpaşa deplasmanında 3 puan hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Kasımpaşa mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın sakatlığı sürüyor. Kolombiyalı futbolcu yarınki maçta forma giyemeyecek.

Meksika Milli Takımı'ndan sakat dönen Edson Alvarez, takımla birlikte çalışmalara başladı. Bu futbolcuyla ilgili son kararı teknik ekip verecek.

TEDESCO'NUN İLK DEPLASMAN MAÇI

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertli takımın başında ilk deplasman maçına Kasımpaşa karşısında çıkacak.

Fenerbahçe, Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından evinde Trabzonspor'u 1-0 yenerken, erteleme mücadelesinde ise sahasında Corendon Alanyaspor'la 2-2 berabere kalmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.