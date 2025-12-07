Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Semedo'nun sakatlanmasının oyuna etki ettiğini söyledi. 1-0 öne geçtikten sonra ikinci golü de bulmaları gerektiğini vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, "Bizim için iyi bir maç olmadı. İlk 15 dakika kontrol bizdeydi ve gol bulmalıydık. İki net pozisyonumuz vardı, atmalıydık o dakikalarda... Gol atamayınca, rakip inanç kazanıyor. Semedo sakatlığı sonrası sahadaki yapımızı kaybettik. 2-0 yapabilirdik, değerlendiremedik. Yediğimiz gol benim için hayal kırıklığı! Bir kere daha rakibin ortasını engelleyemedik! Eğer ortaya engel olabilseydik, bu maçı kazanırdık. Değişikliklerden sonra takımın enerjisi yükseldi ve 1-0'ı bulduk. Negatif değil, pozitif etki yarattı değişiklikler. Oyunculara karşı karar almadım, oyuna taze kan sokmak istedim" ifadelerini kullandı.