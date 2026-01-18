İSTANBUL 4°C / 1°C
Spor

Domenico Tedesco: Zor bir maç olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Maç öncesi Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ18 Ocak 2026 Pazar 19:28
Domenico Tedesco: Zor bir maç olacak
Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Maçtan hemen önce Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco konuştu:

Maç kadrosunda bulunmayan ve transferi gündemde olan Szymanski için konuşan Tedesco, "Sebastian Szymanski (transfer) ile ilgili dedikodular hakkında yorum yapmıyorum. Bir ağrı hissetti ve biz de onu riske etmek istemedik." dedi.

Tecrübeli teknik adam "Kazanırsanız puan farkı 1'e düşecek, yorumunuz nedir?" sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

"Bizim için lig tablosu önemli değil. Sıralama hakkında konuşmak için çok erken. Biz sahaya çıktığımızda her zaman iyi oyun sergilemek istiyoruz. Fenerbahçe'ye geldiğimin ikinci maçı Alanyaspor'laydı. Tam bir teknik direktör takımı, zor bir maç olacak."

