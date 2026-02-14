Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"GOLLERİN NASIL GELDİĞİNİN ÖNEMİ YOK"

"Gollerin nasıl geldiğinin önemi yok. Akan oyunda frikik, penaltı kazanırsınız. Önemli olan pozisyona girmenizdir. Zorlu bir atmosferde oynadık. Tempolu bir takım, çok fazla orta deniyorlar, Onuachu var. Umut da oyuna girdi. Bazı sıkıntılar yaşadık ama kazandığımız için mutluyuz."

"MAÇIN YILDIZI MERT MÜLDÜR"

"Çok fazla yüksek tempoda oynayan oyuncum var, bu bir lüks. Tek bir oyuncudan bahsetmek zor, herkes iyiydi. Bir isim söyleyeceksem bu Mert Müldür olur. Savunmadaki aksiyonları, hücuma bindirmeleri çok iyiydi. 7-8 hafta önce farklıydı. Antrenmanları en iyi şekilde yaparsanız, kendinize inanırsanız karşılığını anlırsınız. O da bu anlamda bir örnek."

"YAPMAMIZ GEREKEN LİMİTLERİ ZORLAMAK"

"Biz her zaman yolumuza devam ediyoruz. Odağımız yüksek, fiziksel olarak iyi durumdayız. Maça iyi başladık ama ilk şuta 1-0 geriye düştük. Geri dönmek her zaman zordur ama takımın inancı sahada gözüktü. Sezon uzun, yol uzun. İki Nottingham maçı ve arasında Kasımpaşa var. Bizim yapmamız gereken tüm oyuncularla beraber limitleri zorlamak."

Tedesco, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, şampiyonluk yarışıyla ilgili bir şey söyleyemeyeceğini çünkü her maçın çok zor olduğunu belirtti.

Ligin ilk yarısında bazı puan kayıpları yaşadıklarını dile getiren Tedesco, "Mesela Kasımpaşa maçındaki 11'e 10 oynamamıza rağmen o maçı kazanamamıştık. Dolayısıyla bu ligde hiçbir maç kolay değil. Kimse bize 3 puan hediye etmeyecek. Rakiplerimiz 'alın size 3 puan' demeyecek. Herkes mücadele ediyor. Çok zorlu bir lig. Dolayısıyla bu ligdeki takımları tebrik etmem gerekiyor. İnanılmaz takımlar, inanılmaz stadyumlar var. Kocaeli bir önceki deplasman maçımız, orada nefes kesen bir atmosfer vardı, bugünkü maçta nefes kesen bir atmosfer vardı. Tribünlerde çok fazla tutku var. Bizler hepimiz Türk futbolu adına bu anlamda gurur duyabiliriz." şeklinde konuştu.

Tedesco, karşılaşmadaki performanslarına ilişkin ise şunları söyledi:

"İyi bir dönemden geçiyoruz. Odağımız yüksek. Bugünkü maça da iyi bir başlangıç yapmıştık. Rakibimiz girdiği ilk pozisyonda golü attı ve 1-0 yenik duruma düştük. Muçi'ye atılan uzun bir top sonrasında golü yedik. Kolay değil aslında belirtmiş olduğum gibi maça iyi bir başlangıç yapmıştık, önde baskı yapıyorduk, top bizdeydi. Pozisyonlar üretiyorduk ve bunları yaparken 1-0 geriye düşmek kolay değil. Ama odağımız yüksekti. Bu akşam sadece bu maçı kazandık, başka bir şey kazanmadık. Daha yapmamız gereken çok fazla işimiz var. Şimdi iki tane zorlu Nothingam Forest o iki zorlu maçın arasında oynayacağımız Kasımpaşa maçları var, çok zor."

Trabzon deplasmanına kazanmak için geldiklerini vurgulayan sarı-lacivertli takımın çalıştırıcısı, "Kazanmak istiyorduk çünkü beraberlik bizim için yeterli değil. Ama tabii ki maç içerisinde farklı koşullar olabiliyor. Mesela bu kadar erken 1-0 geriye düştüğümüzde o an aslında beraberlik bile isteyebiliyorsunuz. Çünkü zor bir atmosferde iyi bir takıma karşı oynuyorsunuz. Ama bizler her sabah uyandığımızda oynayacağımız maçları kazanmak için oynuyoruz. Eğer zaten böyle olmasa yataktan çıkmanın bir anlamı yoktur." dedi.