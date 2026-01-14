İSTANBUL 8°C / 6°C
Domenico Tedesco'dan ilk 11 tercihi açıklaması

Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çaşrı'ya konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ilk 11 tercihiyle ilgili konuştu.

14 Ocak 2026 Çarşamba 20:38
Domenico Tedesco'dan ilk 11 tercihi açıklaması
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelirken sarı lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco, müsabaka öncesi açıklama yaptı.

Özellikle bek tercihleri hakkında gelen soruya Domenico Tedesco, "Açıkçası ben de bazen dizilişleri anlamıyorum. Şaka tabii ki... Bugün bek pozisyonunda sağda Nene, solda Oğuz'u göreceğiz" dedi.

Açıklamalarını sürdüren İtalyan antrenör, "Semedo henüz hazır değil, sakatlıktan döndü. Rehabilitasyon sürecinin sonunda. Brown ve Levent, sakatlıkları nedeniyle yok. Karar verirken yaratıcı olmamız gerekiyor. Mert Müldür'ü de önümüzdeki maçlara saklamak istedik. Durum bu" ifadelerini kullandı.

