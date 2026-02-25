Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile oynanacak maç öncesi Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İşte Domenico Tedesco'nun açıklamaları:

"BİZİ ÖLDÜRMEYEN ŞEY GÜÇLENDİRİR"

"Zor bir durum. Edson ve Skriniar'ın ardından Ederson, Oosterwolde, Çağlar, Talisca da sakatlandı. Bizi öldürmeyen şey güçlendirir. Çözüm bulacağız. Nottingham maçı için sabırsızlanıyorum. İlk maçtaki mağlubiyet iyi değildi. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"SON KARARI VERMEK İÇİN UZUN BİR SÜREMİZ VAR"

"Hala birkaç saatimiz var yola çıkmak için. Birkaç opsiyon var kafamızda. 4.5 saatlik bir yol olacak. Yarın da son kararı vermek için uzun bir süremiz olacak."

"Çok motiveyiz. Ekstra konuşmaya gerek yok. Ekstra konuşmaktan ziyade sakinlik daha iyidir. İçsel huzur ve kendi gücümüze ikna olmak daha iyi. Kendi gücümüzü unutuyoruz bazen. Futbolda sakatlıklar olabiliyor. Bu durumunda üstesinden gelmek gerekiyor. İnanmaya devam etmek gerekiyor."

"İNGİLTERE'DE BİR MUCİZE İÇİN AZMİMİZ VAR"

"İngiltere'de bir mucize için azmimiz var. Henüz elendik diye düşünmüyorum. Benim içimde böyle bir düşünce yok. Skriniar, Edson, Oosterwolde, Ederson, Talisca, Çağlar sakat. Uzun sezonda böyle durumlar olabilir. 34 maç oynadık şu ana kadar, normalde bir sezonda bu kadar oynarsınız ama biz henüz şubattayız."

"AĞLAMAK İSTEMİYORUM"

"Çok maç oynuyoruz ve durum o kadar da kötü değil. Ağlamak, şikayet etmek istemiyorum."

"MESAJI SAHADA VERMEK İSTERİM"

"Taraftara mesajı sahada vermek isterim. Önemli olan budur. Ben büyük sözlerin adamı değilim. Ben dürüst olmaya çalışıyorum. Oyuncularımda inanç olmalı. Onun dışı çok önemli değil. Taraftarlar bizim için çok önemli, bize sahada bir güven verebilirler. Mesajım takımım için, benim için önemli olan oyuncularımın inanca sahip olması. Bazen daha sakin şekilde, futboldan keyif alır şekilde davranmak. Benim görevlerimden biri oyuncularımdan gerginliği de azaltmak. Bana imza attığımda şubat ayında durum bu olacak deseler, kabul ederdim. Kötü durumda değiliz. Sakatlıklar kötü ama benim işim çözüm bulmak, savunmayı ayarlamak benim işim. Personelimle birlikte tüm sorun bende. Baskıyla, gerginlikle başa çıkabilirim ama onların üstünde baskı istemem. Bu futbol. Bazen keyif alırsınız bazen üzüntü duyarsınız. Beşiktaş maçında son dakikada kazandık. Birçok maçı geri dönerek kazandık. O maçlarda da puan kaybedebilirdik ama sorun olmazdı."

"BANA İNANIN..."

"Bilemezsiniz bazı şeyleri önceden. Defanstaki sakatlıkları bilemezsiniz. Bazı oyuncular hastalandı, maç öncesi kusan oldu. Bazı oyuncuların ailevi problemleri vardı, 'bugün kendimi iyi hissetmiyorum' diyenler vardı. Bana inanın, oyunu kazanmak için en iyi ihtimali veren takımı seçiyorum hep."

ÇAĞRI BALTA İÇİN AÇIKLAMA

"Çağrı Balta için mutluyuz. Büyük bir yetenek. Takım onu buraya getirmek için gayret gösterdi. Bana sordular, bu oyuncu a takıma katkı verebilir mi diye. Konuştum. İlk izlenimim pozitifti. Kendisi bizimle."