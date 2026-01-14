Domenico Tedesco'dan transfer açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı deplasmanda 1-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, birçok pozisyon yakaladıkları maçta golü geç bulduklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Tedesco, maça 4'lü savunmaya başladıklarını ve zaman zaman bek oyuncularını çıkararak 3'lü defans gibi göründüklerini dile getirdi.

Galatasaray karşısında da aynı taktiği uyguladıklarını vurgulayan Tedesco, "Bunu yapmak bazen mantıklı, bazen de mantıksız oluyor. Taktiksel fark dışında 4'lü oynadık." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında çok fazla şans bulduklarının altını çizen İtalyan teknik adam, "Daha net, daha hızlı oynayabilirdik. 8 oyuncu rotasyonda olmasına rağmen bu maçı kazanacak kalitemiz vardı. Daha erken gol bulabilirdik ve daha kolay olabilirdi. Bu golü bulamayınca rakip puan alabileceğinin kokusunu alabiliyor. Ben de son ana kadar tempolarını korumaları nedeniyle etkilendim. Bizim açımızdan da oynamayan oyuncuları görmek için iyi bir maç oldu." açıklamasını yaptı.

Rakip ceza sahasında diğer maçlarda daha iyi olduklarını belirten Tedesco, şöyle konuştu:

"Bugün çok fazla net pozisyon ürettik. İlk yarıda ceza sahası içi ve çevresinde daha doğru kararlar verebilirdik. Ama önemli olan kazanmaktı. Talisca'nın golü bizim için çok önemliydi. Onun adına çok mutluyum. Bir süredir sakatlığı vardı. Ama şunu gösterdi, biz ona ve sol ayağına her zaman güvenebiliriz."

"BÜTÜN KARARLARI BİRLİKTE ALIYORUZ"

Fas Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren Youssef En-Nesyri'nin geleceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Tedesco, "En-Nesyri bizim oyuncumuz. O yüzden tam desteğime sahip. Dün mesajlaştık ve en iyi dileklerimi ilettim. Olabildiğince erken aramızda olmasını istesek de dilerim finale çıkma başarısı gösterirler. Ona ne zaman ihtiyacımız olduysa elinden gelenin en iyisini verdi." diye konuştu.

İtalyan basınına verdiği röportajda Nkunku transferinin mümkün görünmediği yönündeki yorumu sorulan Tedesco, "Ben asla transfer dedikodularıyla ilgili yorum yapmıyorum. Nkunku olayı da transfer dedikodusu. Oyuncuyla ilgili çok kısa bir cümle kurdum." şeklinde görüş belirtti.

İtalyan teknik adam, transferle ilgili olarak da şunları kaydetti:



"Birkaç kulüpte çalıştım ve bu kulüpte gerek başkanımızdan gerek futbol şube sorumlumuzdan gerek sportif direktörümüzden gelen destek inanılmaz. Bütün kararları beraber alıyoruz. Bunun en güzel örneği Musaba. Ben Samsunspor maçının analizini yaparken bunu dile getirmiştim, tam ihtiyacımız olan isim olduğunu söylemiştim. Musaba transferinde de Matteo transferinde de böyle oldu, bütün kararları birlikte alıyoruz. Bir oyuncuyu sadece ben istiyorsam o transferi yapmamak gerekir. Bizler aynı hedef için hep beraber çalışıyoruz. Bu bir tek adam şovu değil. Böyle olması da hoşuma gidiyor. Gösterdikleri destekten dolayı da çok teşekkür ediyorum."