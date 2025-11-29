İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2025 Cumartesi / 9 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Domenico Tedesco'nun derbi 11'i netleşiyor! Kadroda sürpriz tercih
Spor

Domenico Tedesco'nun derbi 11'i netleşiyor! Kadroda sürpriz tercih

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, derbi 11'ini şekillendirmeye başladı. İtalyan taktisyen, hücum hattında değişikliğe giderek Youssef En-Nesyri yerine Jhon Duran'ı oynatmayı planlıyor.

TRT Spor29 Kasım 2025 Cumartesi 13:29 - Güncelleme:
Domenico Tedesco'nun derbi 11'i netleşiyor! Kadroda sürpriz tercih
ABONE OL

Fenerbahçe, ligin 14'üncü haftasında evinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, dev derbide 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Teknik Direktör Domenico Tedesco, görev vereceği oyuncuları netleştirmeye başladı. Kalede Ederson forma giyecek. Stoper ikilisinin Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde olması bekleniyor. Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda ise Levent Mercan forma giyecek.

Tedesco, orta sahada İsmail Yüksek ve Edson Alvarez'i; bu ikilinin önünde ise Marco Asensio'yu görevlendirmeyi düşünüyor.

Son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Dorgeles Nene'nin sağ kanatta forma giyme ihtimalinin olduğu öğrenildi. Sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu görev alacak. Fenerbahçe, ileri uçta Jhon Duran ile gol arayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.