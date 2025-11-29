Fenerbahçe, ligin 14'üncü haftasında evinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, dev derbide 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Teknik Direktör Domenico Tedesco, görev vereceği oyuncuları netleştirmeye başladı. Kalede Ederson forma giyecek. Stoper ikilisinin Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde olması bekleniyor. Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda ise Levent Mercan forma giyecek.

Tedesco, orta sahada İsmail Yüksek ve Edson Alvarez'i; bu ikilinin önünde ise Marco Asensio'yu görevlendirmeyi düşünüyor.

Son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Dorgeles Nene'nin sağ kanatta forma giyme ihtimalinin olduğu öğrenildi. Sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu görev alacak. Fenerbahçe, ileri uçta Jhon Duran ile gol arayacak.