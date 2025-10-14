İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Domenico Tedesco'nun vazgeçilmezi Marco Asensio

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Marco Asensio, teknik direktör Domenico Tedesco'nun değişilmez isimleri arasına girdi. 29 yaşındaki deneyimli oyuncu 6 maçın 5'ine ilk 11'de başladı. İşte detaylar...

14 Ekim 2025 Salı 12:52
Domenico Tedesco'nun vazgeçilmezi Marco Asensio
Real Madrid ve Paris Saint Germain formaları da giyen Marco Asensio, Fenerbahçe'de 6 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 5'ine 11'de başlayan 29 yaşındaki oyuncu, Domenico Tedesco'nun değişilmezleri arasına girdi.

İtalyan teknik adam, Asensio'yu daha çok 8 numarada oynatmayı tercih etti. Bazı maçlara çift 10 numarayla çıkan Tedesco, Asensio'yu bu bölgede de değerlendirdi. Tedesco'nun, önümüzdeki süreçte de İspanyol yıldıza daha çok merkezde şans vermesi bekleniyor.

Asensio, Fenerbahçe formasıyla tek golünü Kasımpaşa karşısında kaydetti. Henüz gol pası vermeyen deneyimli futbolcu, saha içindeki katkısıyla dikkat çekti.

