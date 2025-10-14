Real Madrid ve Paris Saint Germain formaları da giyen Marco Asensio, Fenerbahçe'de 6 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 5'ine 11'de başlayan 29 yaşındaki oyuncu, Domenico Tedesco'nun değişilmezleri arasına girdi.

İtalyan teknik adam, Asensio'yu daha çok 8 numarada oynatmayı tercih etti. Bazı maçlara çift 10 numarayla çıkan Tedesco, Asensio'yu bu bölgede de değerlendirdi. Tedesco'nun, önümüzdeki süreçte de İspanyol yıldıza daha çok merkezde şans vermesi bekleniyor.

Asensio, Fenerbahçe formasıyla tek golünü Kasımpaşa karşısında kaydetti. Henüz gol pası vermeyen deneyimli futbolcu, saha içindeki katkısıyla dikkat çekti.