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Spor

Dominic Thiem:''Tenisçilere değikl ihtiyaç sahiplerine yardım edeceğim''

Erkeklerde dünya 3 numarası Avusturyalı Dominic Thiem, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelirleri düşen alt sıralardaki tenisçilere yardım edeceğine, ihtiyacı olan insanlara yardım etmeyi tercih ettiğini bildirdi.

AA26 Nisan 2020 Pazar 22:22 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 22:23
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Ülkesinin Krone gazetesine konuşan 26 yaşındaki tenisçi, Novak Djokovic'in alt sıradaki tenisçiler için oluşturduğu destek fonuna para yatırmayacağını duyurdu.

Thiem, "Dürüst olmak gerekirse, düşük sıradaki tenisçiler dahil hiçbir oyuncunun hayatta kalma savaşı verdiğini düşünmüyorum. Hiçbiri açlıktan ölmeyecek." ifadelerini kullandı.

Alt sıradaki tenisçilere yardım etmek için sebep göremediğini aktaran Thiem, "Gerçekten yardıma ihtiyacı olan insan veya organizasyonlara para vermeyi tercih ederim." şeklinde görüş belirtti.

Novak Djokovic, alt sıralarda yer alan tenisçilerin turnuvaların iptal olmasıyla gelirlerinin durduğuna dikkat çekmiş, Roger Federer ve Rafael Nadal ile yardım fonu oluşturduğunu duyurmuştu.

Ramazanı Türkiye'de geçirmenin mutluluğunu yaşıyorlar

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