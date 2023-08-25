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  • Dominik Livakovic imzayı resmen attı! ''Harika duygular içerisindeyim''
Spor

Dominik Livakovic imzayı resmen attı! ''Harika duygular içerisindeyim''

Fenerbahçe, Hırvat milli kaleci Dominik Livakovic'e imzayı attırdı. Başarılı kaleci gelecek sezon sarı lacivertli formayı giyecek.

25 Ağustos 2023 Cuma 15:41 - Güncelleme:
Dominik Livakovic imzayı resmen attı! ''Harika duygular içerisindeyim''
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Fenerbahçe, yeni kalecisi Dominik Livakovic için imza töreni düzenledi.

40 numaralı formayı terletecek olan Hırvat yıldız, kendisini Fenerbahçeli yapan imzayı da attı.

İmza töreninde konuşan Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki, "Milli gururlarımızdan Altayımızı uğurladık dünya devine. Aynı gün Fenerbahçemiz'e yakışır bir CV'si olan, Hırvatistan Milli Takımı'nın as kalecisini getirdik. Uzun süredir çalıştığımız bir transferdi, kolay olmadı. Kendisi bize bundan bir kaç hafta önce söz verdi ama yazılı çizili hiçbir şey yoktu, 'Kulüpten çıkabildiğim takdirde Fenerbahçe'ye geleceğim' demişti. Sözünü tuttu. Kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dominik Livakovic ise "Harika duygular içerisindeyim. Dün ve bugün için çok teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

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