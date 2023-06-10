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Spor

Dominik Livakovic transferinde Fenerbahçe'yi umutlandıran gelişme

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de uzun süredir gündemde olan Hırvat kaleci Dominik Livakovic için beklenmedik bir gelişme yaşandı.

10 Haziran 2023 Cumartesi 15:02 - Güncelleme:
Dominik Livakovic transferinde Fenerbahçe'yi umutlandıran gelişme
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Hırvat kaleci Dominik Livakovic için yeni bir gelişme yaşandı.

VILLARREAL VAZGEÇTİ

Hırvat basınından T Portal'ın haberine göre; Dinamo Zagreb, Livakovic için Villarreal'in yaptığı 7 milyon euro'luk teklifi reddetti. Haberde, Dinamo Zagreb'in 10 milyon euro istedi ancak Villarreal'in diğer alternatiflere yönelmek istediği için bu transferden vazgeçtiği yer aldı.

Dominik Livakovic'e Villarreal'in yanı sıra Fenerbahçe ve Suudi Arabistan liginden bazı takımların ilgisi bulunuyor.

28 yaşındaki Hırvat kaleci, geçtiğimiz sezon Dinamo Zagreb formasıyla çıktığı 35 lig maçında 28 gol yerken 11 maçta kalesini gole kapattı.

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