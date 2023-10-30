Dominik Livakovic'in Ballon d'Or heyecanı!

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, France Football dergisinin sezonun en iyilerini belirlediği Ballon d'Or ödül töreninde yer alacak.

ÖDÜLE ADAY GÖSTERİLDİ

Özellikle Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda gösterdiği performans büyük beğeni kazanan Livakovic, sezonun en iyi kalecisine verilen Lev Yashin ödülüne aday gösterilmişti.

İŞTE ADAYLAR

Livakovic'in aday olduğu ödülün diğer adalayları ise Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Mike Maignan, Ter Stegen, Ederson, Emiliano Martinez, Andre Onana, Aaron Ramsdale ve Brice Samba oldu.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 8 resmi maçta 5 gol yerken 5 maçta kalesini gole kapattı.