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Spor

Dominik Livakovic'in yeni adresi belli oldu!

Adı Süper Lig kulüplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Dinamo Zagreb'in file bekçisi Dominik Livakovic için İspanya basınından yeni bir iddia gündeme geldi.

7 Mayıs 2023 Pazar 11:18 - Güncelleme:
Dominik Livakovic'in yeni adresi belli oldu!
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Dominik Livakovic'in yeni takımı şekilleniyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de yazılan Hırvat kaleci, La Liga'nın yolunu tutuyor. Villarreal'in Dominik Livakovic ile anlaştığı belirtiliyor.

Adı sık sık Süper Lig devleriyle de anılan Dominik Livakovic, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Dinamo Zagreb'in başarılı file bekçisi, yeni sezonda İspanya'nın yolunu tutabilir.

DOMINIK LIVAKOVIC TERCİHİNİ YAPTI

AS'ta yer alan habere göre Villarreal, Dominik Livakovic ile büyük oranda anlaşma sağladı. Haber detayında 28 yaşındaki kalecinin birçok talibi olduğu ancak Livakovic'in Villarreal'i tercih ettiği belirtildi. İspanyol ekibinin Dinamo Zagreb'le de el sıkışıp transferi noktalamak istediği kaydedildi.

10 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Yine haberde Dinamo Zagreb'in Dominik Livakovic için 10 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Başarılı file bekçisinin Hırvat temsilcisiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Dominik Livakovic'in adı bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe'yle de anılıyordu.

Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Dominik Livakovic, 47 gole engel olamadı. Deneyimli file bekçisi 12 maçta da kalesini gole kapadı.

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