Dominik Livakovic'ten ‘Ben hazırım' mesajı

Altay Bayındır'ın vedası sonrası Dominik Livakovic'in takıma katılması, Samandıra'yı bir anda şenlendirdi.

Arkadaşları ile tanışıp, mesaisine başlayan Hırvat milli file bekçisi arkadaşları ile olan olumlu diyaloğunun yanı sıra antrenman hırsı ve çift kale maçlarda yaptığı kurtarışlarla 'Ben hazırım' mesajı verdi.

Hırvatistan Ligi'nde ve Avrupa Kupası ön eleme turlarında takımı Dinamo Zagreb'i yalnız bırakmayan oyuncu, başkanının gitmesini istememesine rağmen Fenerbahçe yönetiminin ısrarı üzerine takımından ayrılmış, İstanbul'un yolunu tutmuştu. 28 yaşındaki eldivenin, şu ana kadar gösterdiği performans ile fark yarattığı öğrenildi.