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Doncicli Mavericks, Phoenix Suns deplasmanında kazandı

Sloven yıldız Luka Doncic'in 42 sayı, 11 asist ve 9 ribauntluk performans sergilediği mücadelede Dallas Mavericks, deplasmanda Phoenix Suns'ı 120-113 yendi.

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, formda genç yıldızı Luka Doncic'in "double double" yaptığı maçta Phoenix Suns'ı 120-113 mağlup etti. 
 
NBA'e 13 maçla devam edildi. Mavericks, Doncic'in 42 sayı, 11 asist ve 9 ribauntluk performans sergilediği mücadelede konuk olduğu Phoenix Suns'ı 120-113 yendi ve 12. galibiyetine ulaştı.
 
Sloven yıldız, Oscar Robertson ve Russell Westbrook'la birlikte NBA tarihinde bir takvim ayını 30 sayı ve triple-double ortalamalarıyla geçiren üçüncü oyuncu oldu.
 
Mavericks'te Tim Hardaway Jr 26, Seth Curry 11 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
 
Ev sahibi takımda Kelly Oubre'nin 22 sayı, 10 ribaunt, Ricky Rubio'nun 21 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi. 
 
Furkanlı 76ers, deplasmanda kazandı
 
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda New York Knicks'i 101-95 mağlup etti.
 
Mücadelede 30 dakika süre alan Furkan Korkmaz'ın 9 sayı, 6 ribaunt ve 1 asistle oynadığı maçta takım arkadaşı Joel Embiid 27 sayı, 17 ribauntla "double double" yaptı.
 
Ev sahibi ekipte Julius Randle 22 sayı, 10 ribaunt, Marcus Morris 20 sayılık performans sergiledi. 
 
Cedi üzüldü, Ersan sevindi
 
Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks'a 119-110 yenildi.
 
Karşılaşmaya ilk 5'te başlayan ve 38 dakika süre alan Cedi Osman, 20 sayı, 2 ribaunt ve 4 asistle maçı tamamlarken, Darius Garland 21 sayı, Tristan Thompson 11 sayı, 13 ribauntla salondan ayrıldı.
 
Bu sezon 16. galibiyetini elde eden Doğu Konferansı lideri Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo, 33 sayı, 12 ribauntla maçın en skorer ismi oldu. 18 dakika süre alan Ersan İlyasova da 10 sayıyla takımının galibiyetine katkı sağladı.
 
Sonuçlar
 
Brooklyn Nets - Boston Celtics: 112-107
 
Detroit Pistons - Charlotte Hornets: 107-110
 
Orlando Magic - Toronto Raptors: 83-90
 
Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks: 110-119
 
New York Knicks - Philadelphia 76ers: 95-101
 
Miami Heat - Golden State Warriors: 122-105
 
Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans: 109-104
 
Memphis Grizzlies - Utah Jazz: 94-103
 
Indiana Pacers - Atlanta Hawks: 105-104 (Uzatmada)
 
San Antonio Spurs - Los Angeles Clippers: 107-97
 
Phoenix Suns - Dallas Mavericks: 113-120
 
Portland Trail Blazers - Chicago Bulls: 107-103
 
Los Angeles Lakers - Washington Wizards: 125-103
 

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