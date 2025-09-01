Donnarumma imzayı atıyor! Fenerbahçe'ye müjdeli haber

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Gianluigi Donnarumma, Manchester City'e imzayı atıyor.

Galatasaray'ın da ilgilendiği deneyimli eldiven, İngiliz deviyle tüm şartlarda anlaşma sağladı ve sağlık kontrollerinden geçti.

Fabrizio Romano'nun son bilgisine göre Donnarumma, Manchester City ile sözleşme imzaladı.

PSG, Donnarumma'yı 2021-22 sezonu başında Milan'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

EDERSON DA FENERBAHÇE'YE GELECEK

Donnarumma'nın Manchester City'e transferinin ardından ise Ederson Fenerbahçe transferinin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kısa zamanda resmi açıklamanın geleceği öğrenildi.