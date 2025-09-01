İSTANBUL 30°C / 20°C
Spor

Donnarumma imzayı atıyor! Fenerbahçe'ye müjdeli haber

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Gianluigi Donnarumma, Manchester City'e imzayı atıyor. Bu transferin gerçekleşmesinin ardından ise Ederson'un Fenerbahçe'ye gelmesi bekleniyor.

1 Eylül 2025 Pazartesi 23:22
Donnarumma imzayı atıyor! Fenerbahçe'ye müjdeli haber
Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Gianluigi Donnarumma, Manchester City'e imzayı atıyor.

Galatasaray'ın da ilgilendiği deneyimli eldiven, İngiliz deviyle tüm şartlarda anlaşma sağladı ve sağlık kontrollerinden geçti.

Fabrizio Romano'nun son bilgisine göre Donnarumma, Manchester City ile sözleşme imzaladı.

PSG, Donnarumma'yı 2021-22 sezonu başında Milan'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

EDERSON DA FENERBAHÇE'YE GELECEK

Donnarumma'nın Manchester City'e transferinin ardından ise Ederson Fenerbahçe transferinin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kısa zamanda resmi açıklamanın geleceği öğrenildi.

  • Donnarumma transferi
  • Ederson Fenerbahçe
  • Manchester City Yaz Transferi

