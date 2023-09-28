Donnarumma: Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası istiyorum

Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.



İtalyan basınından Sport Mediaset'e konuşan İtalyan kaleci, "Olabildiğince kupa kazanmak istiyorum. Hayalim; PSG ile Şampiyonlar Ligi'ni, İtalya ile Dünya Kupası'nı kazanmak. Umarım bunları gerçekleştirebilirim, benim için zirve bu olur. Hayallerim için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

"BALLON D'OR BİR HAYAL"

Ballon d'Or hayali olup olmadığı üzerine sorulan soruyu yanıtlayan Donnarumma, "Daha önce yılın en iyi kalecisine verilen Yashin Ödülü'nü kazanmıştım. Ballon d'Or benim için bir hayal ama hayal kurmaktan zarar gelmez. Elimden geleni yapacağım, gelecekte neler olacağını kimse bilemez." dedi.

Bu sezon PSG formasıyla 7 resmi maça çıkan 24 yaşındaki kaleci, bu maçlarda 6 gol yerken 3 kez kalesini gole kapattı.