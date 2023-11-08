Donny van de Beek için sürpriz transfer iddiası

Manchester United forması giyen Donny van de Beek için önemli bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Hollandalı orta saha oyuncusu ocak ayındaki transfer döneminde Manchester United'dan ayrılacak.

"TAKIMDAN AYRILACAĞINDAN EMİNİM"

The United Stand'a konuşan Romano, "Ocak ayında ayrılacağından eminim. Ayrılmak zorunda, bunu o da istiyor çünkü oynamak istiyor. Hiç oynamıyor ve sakatlığından sonra düzenli olarak oynaması gerektiğini biliyor. Bu yüzden yedek kulübesinde kalamaz, özellikle de uzun süre boyunca. Bu onun için iyi değil" dedi.

26 yaşındaki futbolcuyla yaz transfer döneminde Real Sociedad'ın ilgilendiğini hatırlatan Fabrizio Romano, "Ancak bildiğimiz gibi, Manchester United, Real Sociedad'ın karşılayamayacağı bir dizi mali talepte bulundu" sözlerini sarf etti.

"GALATASARAY'A KARŞI ÇIKTI"

"Daha sonra Donny van de Beek, Türkiye'de Galatasaray gibi kulüplerde fırsatlar yakaladı" diyen Romano, "Manchester United, onun da bunu istemesini umuyordu ama Donny buna karşı çıktı" şeklinde konuştu.

Fabrizio Romano, son olarak, "O iyi bir oyuncu ama oynamaya devam etmesi gerekiyor. İki ayda on dakika oynamak yeterli değil. O yüzden ayrılacak" ifadelerini kullandı.

MANCHESTER UNITED PERFORMANSI

2020 yılından bu yana Manchester United'da oynayan Donny van de Beek'in İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Hollandalı orta saha oyuncusu, şu ana kadar Manchester United'da 62 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.