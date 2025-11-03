İtalya Serie A'da Igor Tudor sonrası göreve gelen Luciano Spalletti ile ilk maçında deplasmanda Cremonese'yi 2-1 mağlup eden Juventus'ta Kenan Yıldız'ın son durumu belli oldu.

DİZİNDEN SAKATLANMIŞTI

Cremonese ile oynanan karşılaşmanın kadrosuna dizinden yaşadığı sakatlığı sebebiyle alınmayan milli yıldızın Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçı öncesi son durumunu İtalyan basını duyurdu.

SAHALARA GERİ DÖNÜYOR

La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre Kenan Yıldız, Sporting maçıyla kadroya dönecek ve bu maçta forma giyebilecek.

"GENÇ DAHİSİZ OYNAMAK ZORUNDA KALDI"

Haberde ayrıca Kenan'la ilgili, "Luciano Spalletti, Cremonese deplasmanında genç dahi olmadan oynamak zorunda kaldı. Ancak şimdi onu yeniden takıma katmak için sabırsızlanıyor." ifadeleri yer aldı.

PERFORMANSI

Torino ekibiyle bu sezon 12 maçta forma giyen 20 yaşındaki yıldız, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.