Süper Lig'de Beşiktaş, Göztepe ve en son Başakşehir forması giyen eski yıldız oyuncudan Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir paylaşım geldi. Demba Ba, Vodafone Park'ın fotoğrafını paylaşarak, "Seni özledim. Şehirdeki en iyi manzara." ifadelerini kullandı. Demba Ba'nın bu hamlesi Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı.
Beşiktaş forması ile 46 resmi maça çıkan Demba Ba, 28 gol ve 7 asistle takımına katkı sağlamıştı.
Süper Lig'in bir diğer ekibi Başakşehir'de de forma giyen Demba Ba, 83 maça çıkarken, 26 gol 10 asistle takımına katkı sağlamıştı.
Son olarak Türkiye'de Göztepe forması giyen Demba Ba, 13 resmi maça çıkarken 7 gol, 1 asist yaptı.