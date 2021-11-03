star.com.tr 3 Kasım 2021 Çarşamba 20:38 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 20:54

Süper Lig'de Beşiktaş, Göztepe ve en son Başakşehir forması giyen eski yıldız oyuncudan Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir paylaşım geldi. Demba Ba, Vodafone Park'ın fotoğrafını paylaşarak, "Seni özledim. Şehirdeki en iyi manzara." ifadelerini kullandı. Demba Ba'nın bu hamlesi Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı.

İşte Demba Ba'nın paylaşımı:

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş forması ile 46 resmi maça çıkan Demba Ba, 28 gol ve 7 asistle takımına katkı sağlamıştı.

BAŞAKŞEHİR KARİYERİ

Süper Lig'in bir diğer ekibi Başakşehir'de de forma giyen Demba Ba, 83 maça çıkarken, 26 gol 10 asistle takımına katkı sağlamıştı.

GÖZTEPE PERFORMANSI

Son olarak Türkiye'de Göztepe forması giyen Demba Ba, 13 resmi maça çıkarken 7 gol, 1 asist yaptı.