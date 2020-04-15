AA 15 Nisan 2020 Çarşamba 13:11 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 13:11

Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamada, 27 yaşındaki atletin testlerinin pozitif çıkmamasına rağmen biyolojik pasaportunda şüpheli bulgulara rastlandığı ve takip edilmeye devam edileceği belirtildi.

Wanjiru'nun men süresiyle ilgili bilgi verilmedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kenyalı atlet, "Biyolojik pasaport bulguları beni şaşırtıyor ve dehşete düşürüyor. Şu anda doping yapan bir günahkar olarak görüldüğümün farkındayım ama öyle değilim." ifadelerini kullandı.

2016 Amsterdam Maratonu'nda da birincilik yaşayan Wanjiru, geçen yıl Londra Maratonu'nu 11. sırada bitirmişti.

