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Spor

Doping yapmakla suçlanan Gülcan Mıngır disiplin kuruluna sevk edildi

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı (TAF) Fatih Çintimar, eski milli atlet Gülcan Mıngır'ın yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 2012 Londra Olimpiyatları'ndan diskalifiye edilmesine ilişkin, 'Karar bize ulaştı. Disiplin kuruluna sevk etmek üzere gerekli çalışmaları başlattık.' dedi.

AA29 Nisan 2020 Çarşamba 16:04 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 16:04
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Başkan Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada dopinge tolerans tanımayacaklarını bu konudaki mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin eski milli atlet Gülcan Mıngır'la ilgili kararın kendilerine ulaştığını anlatan TAF Başkanı Fatih Çintimar, "Biz de gerekli çalışmayı başlattık. Dopinge sıfır tolerans diyerek 2014'te başlattığımız mücadelemiz eksiksiz bir şekilde sürse de zaman zaman eski dosyalardan negatif sonuçlar geliyor. Bu örnek de bize gösteriyor ki dopingle bir yere varılamaz. Aradan sekiz yıl da geçse eninde sonunda yakalanırsınız. Çocuklarımıza yıllardır anlattığımız gibi." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), dün eski milli atlet Gülcan Mıngır'ın yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 2012 Londra Olimpiyatları'ndan diskalifiye edildiğini duyurmuştu.

IOC'den yapılan açıklamada, Gülcan Mıngır'ın 2012 Londra Olimpiyatları'nda 3000 metre engellide 27. olduğu derecenin iptal edildiği belirtilmişti.

Gülcan Mıngır, 2013 yılında atletizmi bırakmıştı.

Motosikletlerini ihtiyaç sahiplerine destek için sürüyorlar

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