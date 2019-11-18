Dört büyüklerde kâr eden tek kulüp Galatasaray! İşte kulüplerin kâr-zarar bilançosu

KPMG Football Benchmark ekibi, Türkiye'nin dört büyük kulübü olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un işletme gelir-giderini analiz etti.

Son iki sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 146 milyon euro'luk işletme geliriyle zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar'ı 111 milyon euro'luk geliriyle Fenerbahçe takip ederken, Beşiktaş'ın geliri 99 milyon euro, Trabzonspor'un ise 45 milyon euro...

Beşiktaş'ın vergi sonrası zararı 49 milyon euro

Personel giderlerinde ise 86 milyon euro'yla Fenerbahçe başı çekerken, Galatasaray'ın personel gideri 71 milyon euro… 99 milyon euro geliri olan Beşiktaş'ın ise personeline ödediği ücretin toplamı 69 milyon euro olurken, Trabzonspor'un gideri 30 milyon euro… Vergi sonrası kâr-zararda dört kulüp arasında tek artıya geçen ekip 5 milyon euroyla Galatasaray oldu. Beşiktaş'ın vergi sonrası zararı 49 milyon euro olurken, Fenerbahçe'nin zararı 33 milyon euro… Trabzonspor'un vergi sonrası zararı ise 10 milyon euro.