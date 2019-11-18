21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7397
  • 6,3531
  • 271.886
  • 106435
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Dört büyüklerde kâr eden tek kulüp Galatasaray! İşte kulüplerin kâr-zarar bilançosu

Son iki sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 146 milyon euro'luk işletme geliriyle zirvede yer aldı. Vergi sonrası kâr-zararda tek artıya geçen kulüp de 5 milyon euroyla Galatasaray oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

KPMG Football Benchmark ekibi, Türkiye'nin dört büyük kulübü olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un işletme gelir-giderini analiz etti.

Son iki sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 146 milyon euro'luk işletme geliriyle zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar'ı 111 milyon euro'luk geliriyle Fenerbahçe takip ederken, Beşiktaş'ın geliri 99 milyon euro, Trabzonspor'un ise 45 milyon euro...

Beşiktaş'ın vergi sonrası zararı 49 milyon euro

Personel giderlerinde ise 86 milyon euro'yla Fenerbahçe başı çekerken, Galatasaray'ın personel gideri 71 milyon euro… 99 milyon euro geliri olan Beşiktaş'ın ise personeline ödediği ücretin toplamı 69 milyon euro olurken, Trabzonspor'un gideri 30 milyon euro… Vergi sonrası kâr-zararda dört kulüp arasında tek artıya geçen ekip 5 milyon euroyla Galatasaray oldu. Beşiktaş'ın vergi sonrası zararı 49 milyon euro olurken, Fenerbahçe'nin zararı 33 milyon euro… Trabzonspor'un vergi sonrası zararı ise 10 milyon euro.

31 mart seçimlerinin sembolü oldu! O isim hala işsiz...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB'den 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndaki patlama ile ilgili açıklama

MSB'den 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndaki patlama ile ilgili açıklama

Borsa İstanbul yılın zirvesini gördü

Borsa İstanbul yılın zirvesini gördü

Uzun yaşamın sırrı T hücresi

Uzun yaşamın sırrı T hücresi

İran’da kaosa ABD desteği

İran’da kaosa ABD desteği

Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması ayıbında yeni gelişme

Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması ayıbında yeni gelişme

ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi açıklandı

ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi açıklandı

Usta oyuncuya veda... Ünlü isimlerden Yıldız Kenter paylaşımları

Usta oyuncuya veda... Ünlü isimlerden Yıldız Kenter paylaşımları

'Abdülhamid’den çok etkilendim'

'Abdülhamid’den çok etkilendim'
 

POPÜLER HABERLER

Dünya genelinde yayınlanacak: Kendi dillerinde Türkiye´yi anlattılar

Dünya genelinde yayınlanacak: Kendi dillerinde Türkiye´yi anlattılar

Usta oyuncuya veda... Ünlü isimlerden Yıldız Kenter paylaşımları

Usta oyuncuya veda... Ünlü isimlerden Yıldız Kenter paylaşımları

14 yıldır bu adada tek başına yaşıyor! 'Maaşımdan bir şey kalmıyor ama...'

14 yıldır bu adada tek başına yaşıyor! 'Maaşımdan bir şey kalmıyor ama...'

Zamanın gücü ve hayatımıza etkisi

Zamanın gücü ve hayatımıza etkisi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA