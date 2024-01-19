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Spor

Dört büyüklerin faaliyet raporu açıklandı! Fenerbahçe damga vurdu

Süper Lig'in dört büyük kulübü sezonun ilk 6 ayının faaliyet raporlarını açıkladı.

19 Ocak 2024 Cuma 23:42 - Güncelleme:
Dört büyüklerin faaliyet raporu açıklandı! Fenerbahçe damga vurdu
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Trendyol Süper Lig'in "dört büyüğü" olarak adlandırılan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, sezonun ilk 6 ayının faaliyet raporlarını açıkladı.

FENERBAHÇE DAMGA VURDU

Fenerbahçe, ilk 6 ayda 663 milyon TL kar elde ederek listenin başında yer aldı.

Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışında olan Galatasaray ise ilk 6 aylık dönemde 34 milyon TL kar elde etti.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR EKSİDE

Sezona bolca transfer yaparak giren ancak Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan ve Avrupa'ya veda eden Beşiktaş 459 milyon TL zarar açıklarken, Trabzonspor'da 6 aylık bu süreçte tam 854 milyon TL'lik zarar açıkladı.

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