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Dört koldan golcü arayan Galatasaray'da son aday John Guidetti

Ocak ayı transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray dört koldan forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

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Bir yandan Çin'den Alan'ın transferi için haber bekleyen, diğer yandan da Fransa Ligi'nden bir golcü transferi için masaya oturan Galatasaray Yönetimi bir sürpriz daha yaptı; John Guidetti!

İspanya La Liga takımlarından Alaves'te forma giyen John Guidetti'nin transferi için devreye giren Galatasaray, hem oyuncu hem de kulübü ile görüşmelere başladı. Alaves'in satın alma opsiyonlu kiralık tekliflerine sıcak bakmaması ve İsveçli golcüyü direkt bonservisi ile satmak istemesinden dolayı alternatif planlar hazırlayan Galatasaray'ın kısa bir süre içerisinde bu transfer sürecinden olumlu ya da olumsuz bir yanıt alması bekleniyor.

26 yaşındaki John Guidetti, sezon başında Celta Vigo'dan 4 milyon euro bonservs bedeli ile Alaves'e transfer oldu ancak Aleves'te geride kalan 14 maçta golle tanışamadı. 2007 yılında İsveç takımlarından IF Bromma U17'den Manchester City U18 Takımı'na transfer olan Guidetti, kariyerinde Brommapojkarna, Manchester City, Burnley, Feyenoord ve Celtic takımlarında forma giydi.

İsveç Milli Takımı'nın da her yaş kategorisinde forma giyen John Guidetti, Türkiye - İsveç maçından önce Galatasaray önce, ""Galatasaray büyük bir kulüp. Kesinlikle inanılmaz bir taraftar kitlesi var. Ayrıca çok yetenekli futbolculara sahip bir kulüp. Tutkuların zirvede olduğu bir kulüp" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray taraftarın sevgilisi İsveçli Johan Elmander de Guidetti hakkında, "Galatasaray'a önerdiğim isimleri size açıklayamam. John Guidetti hakkında söyleyebileceğim tek şey, çok iyi bir oyuncu olduğu ama onun dışında bu isimlerle ilgili yorum yapamam" ifadelerini kullanmıştı.

(Sporx)

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