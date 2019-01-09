Dört milyon euroyu veren Kucka’yı alır
LİGİN ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan Trabzonspor’da 425 bin euroluk alacağı ödenerek serbest kalması önlenen Juraj Kucka’nın bonservis bedeli belli oldu.
- StarSpor
LİGİN ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan Trabzonspor’da 425 bin euroluk alacağı ödenerek serbest kalması önlenen Juraj Kucka’nın bonservis bedeli belli oldu. Yönetim, Slovak orta saha oyuncusunu isteyen Parma’ya “4 milyon euroyu getiren Kucka’yı alır” cevabı verdi. İtalyan ekibinin ise 31 yaşındaki oyuncu için 3.2 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Bu arada ayak bileğinde sakatlığı olan Kucka dün de idmana çıkmadı.
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