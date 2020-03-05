Dortmund'un yeni yıldızı, milli takım tercihini duyurdu!

05 Mart 2020 Perşembe 19:02 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 19:02

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un 17 yaşındaki yıldız adayı Giovanni Reyna, hangi ülkenin milli takımında oynayacağını duyurdu.

Milli takım seçimini ABD'den yana kullandığını söyleyen genç oyuncu, "Amerika Birleşik Devletleri için oynayacağım, burası benim evim. Hollanda ve Galler maçlarında sahada olabilirim. Kesinlikle hazırım" ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD'nin genç milli takımlarında süre alan Reyna, geçtiğimiz hafta ilk kez A Milli Takım Teknik Direktörü Gregg Berhalter tarafından aday kadroda kendisine yer bulmuştu.

İngiltere'de doğan Reyna'nın Portekiz vatandaşlığı, babasının Amerikalı olması ve Arjantinli bir soya sahip olması, oyuncuyu 4 ülke arasında seçim yapmaya zorladı.

Reyna, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 10 maça çıktı, 1 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.

BABASI, 4 DÜNYA KUPASI GÖRDÜ

Giovanni Reyna'nın kendisi gibi futbolcu olan babası Claudio Reyna, ABD Milli Takımı'yla 4 Dünya Kupası'nda boy gösterdi ve toplamda 118 maça çıktı. Baba Reyna, bu maçlarda 8 gol atma başarısı gösterdi.