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Dorukhan 10 ayda kalitesini ispatladı

Son dönemde Kartal'ın parlayan yıldızı olan Dorukhan'ın performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü. 22 yaşındaki futbolcu piyasa değerini de yükseltti.

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Kartal'ın son dönemdeki parlayan yıldızı Dorukhan Toköz, performansını gittikçe yükseltiyor. Son olarak 1-1 biten Erzurumspor maçında şanssız bir şekilde kendi kalesine gol atsa da beraberlik sayısını da kaydeden 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, taraftarların büyük beğenisini kazandı.
 
Son iki haftada 2 gol atma başarısı gösteren 1.80 boyundaki Dorukhan; istekli, hırsı futbolu ile otoriterlerden de tam not alıp 'nazar değmesin' dedirtti.
 
Dorukhan'ın gelişimi oyuncunun değerine de yansıdı. Transfermarkt verilerine göre, geçen sezon Eskişehirspor'da forma giyen siyah-beyazlı futbolcu, son 10 aylık dönemde 700 bin euro olan piyasa değerini 1 milyon 750 bin euro'ya yükseltti. Formayı kolay kolay kaptırmayacağının sinyalini veren Dorukhan'ın bu gelişimi teknik heyetin de yüzünü güldürdü.
 
Dorukhan Toköz bu sezon Beşiktaş formasını terlettiği 13 maçta, 2 gol 1 de asist yapmıştı. (Sabah)

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