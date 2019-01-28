Dorukhan 10 ayda kalitesini ispatladı

Kartal'ın son dönemdeki parlayan yıldızı Dorukhan Toköz, performansını gittikçe yükseltiyor. Son olarak 1-1 biten Erzurumspor maçında şanssız bir şekilde kendi kalesine gol atsa da beraberlik sayısını da kaydeden 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, taraftarların büyük beğenisini kazandı.

Son iki haftada 2 gol atma başarısı gösteren 1.80 boyundaki Dorukhan; istekli, hırsı futbolu ile otoriterlerden de tam not alıp 'nazar değmesin' dedirtti.

Dorukhan'ın gelişimi oyuncunun değerine de yansıdı. Transfermarkt verilerine göre, geçen sezon Eskişehirspor'da forma giyen siyah-beyazlı futbolcu, son 10 aylık dönemde 700 bin euro olan piyasa değerini 1 milyon 750 bin euro'ya yükseltti. Formayı kolay kolay kaptırmayacağının sinyalini veren Dorukhan'ın bu gelişimi teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

Dorukhan Toköz bu sezon Beşiktaş formasını terlettiği 13 maçta, 2 gol 1 de asist yapmıştı. (Sabah)