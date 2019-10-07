Dorukhan ameliyat olacak

Maçın 69. dakikasında Cisse’yle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan ve sağ dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz, oyuna devam edemedi. Tedavisi önce statta yapılan ve ardından gözyaşları içinde hastaneye kaldırılan talihsiz oyuncu için kulüp şu açıklamayı yaptı: “Oyuncumuzun sağ dizinde Patella (diz kapağı) çıkığı ve bu bağlı diz kapağından kıkırdak kopması tespit edilmiş olup, oyuncumuz ameliyat edilecektir.” Dorukhan’ın ilk etapta ilk yarıyı kapatabileceği, kesin durumunun ise ameliyattan sonra belli olacağı kaydededildi. Dorukhan bu sakatlığı nedeniyle A Milil Takım aday kadrosundan da çıkartılacak. Bu arada Beşiktaşlı futbolcular maçın ardından soluğu hastanede alarak, Dorukhan’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundular. Bu arada maçın son bölümünde sakatlık geçiren N’Koudou ise durumunun iyi olduğunu açıkladı.