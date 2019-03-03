Dorukhan haftaya cezalı
Kartal'ın genç oyuncusu Dorukhan, rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.
Karşılaşma öncesinde 3 sarı kartı bulunan Siyah-Beyazlı oyuncu, böylece cezalı duruma düştü. Dorukhan, Beşiktaş’ın haftaya Atiker Konyaspor ile yapacağı mücadelede takımdaki yerini alamayacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.