Dorukhan ikinci yarıya yetişecek

Genç futbolcunun sezonu kapatması bekleniyordu. Ancak Dorukhan’ın tedavisinin beklenenden daha iyi devam ettiği ve şimdiden koltuk değneklerini bıraktığı belirtildi. Muhtemelen devre arasında takımla birlikte çalışmalara başlayacak olan Dorukhan, bir aksilik olmazsa ikinci yarının ilk maçlarına yetiştirilecek.