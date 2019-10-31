Dorukhan ikinci yarıya yetişecek
ALANYASPOR maçında diz kapağı çıkan ve dizinde kıkırdak kopması meydana gelen Dorukhan Toköz bıçak altına yatmıştı.
- Star Spor
Genç futbolcunun sezonu kapatması bekleniyordu. Ancak Dorukhan’ın tedavisinin beklenenden daha iyi devam ettiği ve şimdiden koltuk değneklerini bıraktığı belirtildi. Muhtemelen devre arasında takımla birlikte çalışmalara başlayacak olan Dorukhan, bir aksilik olmazsa ikinci yarının ilk maçlarına yetiştirilecek.
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