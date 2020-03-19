19 Mart 2020 Perşembe 13:21 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 13:21

Beşiktaş'ta yönetici Emre Kocadağ, yeni sezon planlaması ve transfer çalışmaları hakkında Sabah Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Kocadağ, Dorukhan Toköz'ün takımda kalmak istediğini ve sözleşmesinin yenilenebileceğini belirtti.

"SERGEN YALÇIN'IN İSTEĞİ DIŞINDA BİR GÖRÜŞMEMİZ OLMAYACAK"

"Transferde iki kriterimiz var. Bunlardan birincisi hocamızın isteğinin olması. Asla Sergen Yalçın'ın isteği dışında bir görüşmemiz olmayacak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcularımızla ilgili olarak öncelikle hocamızdan rapor bekliyoruz. Henüz bu rapor bize gelmedi. Sergen hocanın kalmasını talep ettiği futbolcularla görüşme sağlayacağız."

"ŞU AN MAAŞ YÜKÜMÜZ ÇOK FAZLA"

"İkinci kriter ise federasyondan tarafımıza verilecek bütçe. Şu an maaş yükümüz fazla ve federasyon yeni sezon için bütçesini bize ilettiğinde neler yapabileceğimize bakacağız, bu bizim açımızdan çok önemli, önümüzü o şekilde göreceğiz. Bize sunulacak bütçe şartları içerisinde yeni sözleşmeler ve transfer hamleleri yapabiliriz. Şartlarımıza uyan isimlerle devam edip, uymayanlarla yolları ayırmak zorunda kalacağız. Henüz federasyon açıklamamışken bu konuda adım atamayız."

"DORUKHAN'LA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"