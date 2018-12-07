Dorukhan Toköz: Bugün elimizden geleni yaptık ama kaybedilen 2 puan var

Beşiktaş'ın genç oyuncularından Dorukhan Toköz, Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bu kayıplarını telafi edeceklerini söyleyen Dorukhan, "Güvenen herkese teşekkür ederim. Çok çalışıyoruz, takıma elimizden geldiğince bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Deneyimli oyunculardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Bugün elimizden geleni yaptık ama kaybedilen 2 puan var. Telafi edeceğiz, kimse merak etmesin" diye konuştu.