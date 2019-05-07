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Dorukhan Toköz geçer not alamadı

Avrupa’dan birçok kulübün transfer gündeminde bulunan Kartal’ın genç yıldızı Dorukhan Toköz’ün, gözlemcilerin izlediği derbide geçer not alamadığı belirtildi.

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BEŞİKTAŞ’TA bu sezon yıldızı parlayan ve başta İtalyan ve İngiliz kulüpleri olmak üzere pek çok takımın ilgisini çeken Dorukhan Toköz, Galatasaray karşısındaki futboluyla geçer not alamadı. Bu önemli derbiyi TT Arena’da izleyen Newcastle United’in iki istatistikçisinin Dorukhan’ı beğenmedikleri ancak izlemeye devam edecekleri bildirildi. İngiliz ekibi daha önce de Dorukhan için temsilci göndermişti. Dorukhan’ı İtalyan ekipleri de takip ediyor. Lazio ve Fiorentina’nın daha önce genç oyuncuyu antrenörler aracılığıyla izlettirdiği İtalyan basınında yer almıştı. Ancak şu ana kadar Dorukhan’la ilgili Beşiktaş’a resmi bir teklif yapılmadığı öğrenildi.
 
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